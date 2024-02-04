ضبط 20 طن سلع استهلاكية مجهولة المصدر بالعاشر

شنت إدارة التموين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، ورئاسة مصطفى عبدالقادر، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية للمرور على المخابز والأنشطة التجارية والمخازن بمدينة العاشر من رمضان.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير تقرير ضد أحد المخابز البلدية لتوقفه عن الإنتاج، وتحرير 3 تقارير أخرى بشأن عدم نظافة أدوات العجين، و3 تقارير أخرى لنقص الموازين بمقدار 16 و18 جرام.

وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 الخاص بالاحتفاظ بالفواتير البيعية الضريبية والقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 الخاص بتدوين السعر علي عبوات السكر والقرار 110 لسنة 2023 الخاص بتدوين السعر علي عبوات الأرز، فقد شنت الرقابة التموينية بالمديرية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية، ومجدي فرج ومصطفى الشحات وأبو طالب صلاح الدين، من مفتشي المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان، ومصطفى بيومي رئيس الرقابة التموينية بالعاشر من رمضان، للتفتيش على الأنشطة التجارية والمحال التجارية وبيان مدى الالتزام بتلك القوانين والقرارات الوزارية.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر في مجال السلع الاستراتيجية بإجمالي مضبوطات بلغت 20 طن من المواد الغذائية الاستراتيجية، بينها 11 طن و 225 كيلو أرز، و 2 طن و 460 كيلو زيت طعام خليط، وطن و 747 كيلو سكر معبأ غير مدون عليه السعر، و 2 طن مكرونة، و 2 طن و 500 كيلو فول معبأ،

جميعها داخل مخازن غير معلن عنها، بالإضافة لتحرير محضر جنح ضد مسؤل تعبئة السكر بفرع شركة جملة العاشر من رمضان لتعبئته سكر ناقص الوزن، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.