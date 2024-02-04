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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بدء المنتدى الصينى الأفريقى الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا

المنتدى الصيني الأفريقي
المنتدى الصيني الأفريقي

افتتح الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وسون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين المنتدى الصينى الأفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا لأول مرة خارج الصين. 

وصول وفد صيني رفيع المستوى لحضور المؤتمر الإفريقي لعلوم البحار

رئيس المعهد القومى لعلوم البحار يستقبل السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار للامم المتحدة لمناقشة اوجه التعاون بالاسكندرية

واستضاف المنتدى الصيني الإفريقي المعهد القومى لعلوم البحار بجمهورية مصر العربية، بحضور العديد من ممثلى الجهات الحكومية المنوطة بعلوم البحار من مختلف الدول الأفريقية بجانب ٢٥ عالم من دولة الصين. 

وناقش المنتدى الصينى الأفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا أوجه التعاون بين الصين والدول الأفريقية من خلال المركز الصينى الأفريقى لعلوم البحار و الاقتصاد الازرق و الذى تم إنشاءه بالمعهد القومى لعلوم البحار ليكون منصة لدعم و نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب للدول الأفريقية.

تحديات علوم البحار

وناقش المنتدى الصينى الأفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا أهم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق وتأثير التغييرات المناخية على سواحلها، بالإضافة إلى مناقشة البرامج ذات الأولوية لخدمة الدول الأفريقية لبناء القدرات ورفع كفاءه الباحثين ونقل التكنولوجيا من خلال تفعيل دور المركز الصينى الأفريقى بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ومناقشة الحد من آثار التغييرات المناخية السلبية وارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الأفريقية. 

ويدرس المنتدى الصينى الأفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا دراسة طرق حماية وتنمية الشعاب المرجانية بالمياه الاقتصادية للدول الأفريقية.

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