ندوة لشباب القليوبية حول المخلفات الإلكترونية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية _إدارة الشباب _ ندوة تثقيفية حول المخلفات الإلكترونية بمركز شباب كفر مناقر إدارة شباب بنها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تضمنت الندوة الحديث عن مفهوم المخلفات الإلكترونية وكيفية التخلص منها ودور الدولة في نشر الوعي بخطورة المخلفات الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.

كما أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهمية الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية لخلق جيل واعي قادر على مواجهة تحديات الجمهورية الجديدة.

حاضرت الندوة المدربة مريم حواش مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة بحضور 50 من الشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب لنشر الوعي بقضية المخلفات الإلكترونية وكيفية الحفاظ على البيئة ودور الشباب في ذلك.