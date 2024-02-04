الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كل ما تريد معرفته عن مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني

د. شريفة شريف، المدير
د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

كشف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والذي يقدم لرواد الأعمال والشباب.

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وترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" أبرز المعلومات عن مركز الخدمات التعليمية الإلكترونى:- 


 ويحتوى المركز التعليمي الإلكتروني على مجموعة متنوعة من الورش التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتطوير الشركات الناشئة

مركز الخدمات الإلكتروني يقدم كذلك محتوي تعليمي  للنشء لتعريفهم بفكر ريادة الأعمال في شكل تفاعلي جذاب.

  أعمال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار تأتي في إطار الدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار.

  المركز التعليمي يتميز بوجود مستويات متدرجة للمقررات التدريبية تبدأ من مستوى أساسيات ريادة الأعمال ثم المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم، حيث إن كل مستوى يحتوي على 8 مقررات تدريبية 
بإجمالي 24 مقرر، وجاري العمل على إضافة مقررات تدريبية جديدة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الاشارة وجاري تفعيل النسخة الفرنسية للمقررات.

وباستكمال كل مقرر يحصل المتدرب على شهادة اجتياز المقرر، وهي شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ويمكن توثيقها في وزارة الخارجية.

للدخول على المنصة التعليمية والتسجيل من خلال الرابط

https://learn.eeic.gov.eg/home

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