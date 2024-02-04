الشباب: ختام فعاليات برنامج التعليم المدني «تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، فعاليات برنامج التعليم المدني بــ 5 محافظات هي ( بورسعيد ،الإسماعيلية، الغربية ، دمياط ،البحيرة) والذي يحمل شعار « تنمية ، مواطنة ، جمهورية جديدة » ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وشارك في البرنامج 50 شابًا وشابة داخل مراكز الشباب المحافظات سالفة الذكر ( مركز شباب بورسعيد ، مركز شباب الإسماعيلية ، نادي دمنهور ، مركز شباب مدينة طنطا ، مركز شباب عزبة البرج بدمياط )

وتأتي انطلاقة البرنامج في إطار الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

ويُعد برنامج التعليم المدني ، تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا ، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء و الشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه ، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة ، التركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة .

كما يهدف البرنامج الي تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.



