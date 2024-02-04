التخطيط القومي يعقد حلقة جديدة بمشاركة وزير التعاون الدولي الأسبق

يعقد معهد التخطيط القومي برئاسة أ.د أشرف العربي، حلقات صالون معهد التخطيط القومي للعام الاكاديمى 2024/2023 والتي يستضيف خلالها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق.

ويتحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، عن التشريعات الاستثمارية.. مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية؟

وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة من الأساتذة والخبراء وأعضاء الهيئة العلمية بالمعهد، الاثنين المقبل بمقر معهد التخطيط القومي.