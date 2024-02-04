سباحو سموحة يكتسحون المراكز الاولى في بطولة الاسكندرية والدلتا للزعانف

في اليوم الخامس والأخير للمراحل 15 و 16 و 19 والعمومي من بطولة منطقة الإسكندرية الشتوية 2024 للسباحة بالزعانف والمونو واصل سباحو نادي سموحة اكتساحهم للمراكز الاولى في كل السباقات الني أقيمت مساء السبت في مجمع الدكتور أسماعيل فايد الاوليمبي لالعاب الماء بنادي سموحة.

ففي سباق 400 متر سباحة بزعانف المونو حصد سباح منتخب مصر مرحلة 17 سنة أحمد عمرو المركز الأول والميدالية الذهبيةكما حصد السباح أمجد نبيل مرحلة 15 سنة المركز الأول والميدالية الذهبية وفاز السباح مازن طارق مرحلة 15 سنة المركز الثالث والميداليه البرونزية .

وفي سباق 400 متر سباحة بالزعانف المزدوجة

حصدت السباحة حلا شريف مرحلة 17 سنة المركز الثالث والميدالية البرونزية و حصدت السباحة يسر أنور مرحلة العمومي المركز الثالث والميدالية البرونزية

وفي سباق 4*50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة والمونو مختلط حصد سباحو مرحلة 15 سنة يحي محمود و شذى أحمد و مازن طارق و رقيه طارق المركز الثاني والميدالية الفضية وفاز سباحو مرحلة 17 سنة يس أمجد و چومانا نادر و حلا شريف و محمد الطحاوي المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفاز سباحو مرحلة العمومي عمرو قطب و شهد ياسر و أحمد حماد و تقي مدحت بالمركز الأول والميدالية الذهبية .

اما في سباق 4*100 متر سباحة بزعانف المونو فاز سباحو مرحلة 15 سنة مازن طارق و آدم معاذ و محمد أيمن و يس بلال بالمركز الثاني والميدالية الفضية

وحصدت سباحات مرحلة 17 سنة فرح احمد و حلا شريف و جومانا نادر و لوجين رفعت المركز الثالث والميدالية البرونزية و حصد سباحو مرحلة 19 سنة أحمد محمد أحمد و محمد كمال و مهند ياسر و محمد شريف المركز الثالث والميدالية البرونزية وفازت سباحات مرحلة 19 سنة جيدا عادل و مرام محمد و فريدة هيثم و نور وائل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية

وفازت سباحات مرحلة العمومي تقي مدحت و إيمان عاطف و لوچي ياسر و تسنيم محمود بالمركز الثالث والميدالية البرونزية .

وعلى مستوى الالقاب الفردية حصد السباح مازن طارق كأس أحسن سباح لمرحلة 15 سنة وحصد السباح وبطل مصر الدولي أحمد عمرو كأس أحسن سباح لمرحلة 17 سنة .

وعلى مستوى النتيجة العامة للفرق فاز فريق سموحة مرحلة 17 سنة بكأس المركز الأول

و مرحلة العمومي حصدوا كأس المركز الثاني .

وجاء ذلك تحت قيادة المدربين المراحل أحمد حسني و مروان عبد الناصر و عمرو أبو حسيبة و مانو و حسام حسن و محمد عبد الناصر ومدرب الفتنس صاصا والإدارية ريم عبد العظيم و المدير الإداري مصطفي السيد و المدير الفني طارق حجازي .