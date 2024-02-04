الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية العماني: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في معالجة مسبّباته ودوافعه

بدر بن حمد البوسعيدي
بدر بن حمد البوسعيدي

أكّد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ، أن رؤية سلطنة عُمان تتمثل في أنّ الحلّ الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في معالجة مسبّباته ودوافعه ابتداءً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في تصريح اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء العمانية ، إن سلطنة عُمان تُتابع بقلق بالغٍ تواصل التصعيد المستمرّ في المنطقة دون حلٍّ نتيجة الحرب الإسرائيلية الجائرة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح من أطفال وشباب ونساء.

 

وأوضح وزير الخارجية أنّ سلطنة عُمان لا ترى جدوى للهجمات العسكرية الانتقاميّة التي شنّتها الولايات المتحدة على مواقع في كلٍّ من العراق وسوريا، وأنّ شنّ مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في المنطقة من شأنه أن يهدّد سلامتها واستقرارها ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحدّيات التي تواجهها المنطقة بما في ذلك قضايا العنف والتطرّف.

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