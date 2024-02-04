شديد البرودة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

مائل للبرودة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أن البلاد يسودها طقس مائل للبرودة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح البرودة في الليل وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

صقيع وثلوج

وحذر الخبراء من تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 6 إلى 7 درجة مئوية.

فيما تتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية، وتتكون أيضًا الشبورة المائية في الصباح، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة مساءًا، بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد إلى مناطق من الطقس على فترات متقطعة.

ويسود البحرين المتوسط والأحمر، حالة جوية معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

ويسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، نشاط للرياح بمعدل 24 كم/س، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط للرياح بمعدل 28 كم/س.

أما السواحل الشمالية الغربية، يسوده نشاط للرياح بقيمة 26 كم/س، وشمال الصعيد يشهد نشاط للرياح بمعدل 20 كم/س.

بينما يسود السواحل الشمالية الشرقية تشهد نشاط للرياح بمعدل 24 كم/س، وجنوب الصعيد يسوده نشاط للرياح معتدل بقيمة 18 كم/س.

القاهرة الكبرى: العظمى 18، الصغرى 10.

· الإسكندرية: العظمى 18، الصغرى 10.

· العلمين الجديدة: العظمى 17، الصغرى 9.

· السلوم: العظمى 17، الصغرى 9.

· سيوة: العظمى 18، الصغرى 5.

· سانت كاترين: العظمى 12، الصغرى -1.

· نخل: العظمى 16، الصغرى 2.

· أسوان: العظمى 21، الصغرى 8.

· الوادي الجديد: العظمى 19، الصغرى 5.

· أسيوط: العظمى 18، الصغرى