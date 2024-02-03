نسرين البغدادي: لابد من وجود تشريعات توفر للمرأة الحماية الكافية

أشادت الدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع وعضوة المجلس القومى للمرأة، بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاورها الاربعة الرئيسية، مؤكدة انه إذا كنا نطالب المرأة بأن تكون شريكة وداعمة للأسرة فلابد من وجود التشريعات التي توفر للمرأة الحماية الكافية.

كما أكدت عضو المجلس القومي للمرأة على أن عمل المرأة في بيتها، من تربية الأبناء أو الأعمال المنزلية لا تقل عن عمل المرأة خارج المنزل ، فهي تساهم في دخل الأسرة، وبالتالي تنمية المجتمع.

وأشارت عضوة المجلس القومى للمرأة، إلى وجود بعض المجتمعات ترى انه لا يحق للمرأة تولي المناصب القيادية، كما أن النظرة المجتمعية هي التي تحدد وجهة النظر للمرأة، سواء بالشكل الإيجابي أو بالسلب.

صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا



جاء ذلك ضمن مشاركة المجلس القومى للمرأة، فى ندوة حول "صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا"، فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.