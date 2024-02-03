باستثمارات 500 مليون جنيه.. توطين صناعة المستلزمات الطبية

وقعت الهيئة العامة للشراء الموحد وشركة الهدى للتجارة والتوريدات إتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه.

أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تحرص على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة.

وقال خلال توقيع شركة الهدي للتجارة والتوريدات اتفاقية مع 5 شركات عالمية للاستثمار بمجال انتاج المستلزمات الطبية في مصر، إن ما يحدث اليوم من جذب الشركات العالمية هو رسالة لكل العالم إن الكيانات الدولية العاملة بالمجال الطبي كلها ثقة في الاقتصاد المصري وحريصة على توطين صناعاتها في مصر باعتبار مصر مركز للمنطقة كلها.

وأضاف زيدان أن هذه الشراكات مع الكيانات العالمية تعني التزامها بتوفير منتج محلي بنفس الجودة وبنفس المواصفة حيث إنها جزء من إستراتيجية الشركات الام على التوسع في السوق المصرية.

وأكد على توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتي تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.

وأشار إلى أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية ساهم في أن هناك نحو 45 % من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد تفوز بها شركات مصرية حاليا سواء يتم انتاجها محليا أو عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.

وتابع: نطمح إلى الاعتماد على المصانع المحلية بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة في كل ممارسات الهيئة.

قال الدكتور السعيد حسن رئيس شركة الهدى للتجارة والتوريدات إن حلم توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر أصبح حقيقة، عبر اعلان نجاح مرحلة جديدة من خطة التوطين التي ترعاها الهيئة العامة للشراء الموحد في مجالات المعامل والفحوصات التشخيصية ومنتجات مكافحة العدوى.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الاستراتيجية الجديدة مع الكيانات العالمية تشمل شراكة مع شركة GHP الانجليزية لتصنيع كواشف التعقيم البيولوجية والتي بدأ باكورة انتاجها خلال أكتوبر 2023 باستخدام نفس تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالشركة الأم وتحت نفس العلامة التجارية ParaSure في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية للتصنيع المحلى لهذا النوع من الكواشف.

وتابع حسن أنه سيتم أيضًا معها تشغيل خطوط انتاج كواشف التعقيم الكيميائية في خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لانتاج وتوزيع كواشف التعقيم بمختلف أنواعها إلى جانب كا مستلزمات مكافحة العدوى من مطهرات واجهزة تعقيم.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل وتوفير الفائض للتصدير من هذه الكواشف.

وأشار إلى شراكة استراتيجية مع شركة ASSURE TECH الصينية، معلنًا عن تشغيل أول خط AUTOMATED بالمنطقه العربية لانتاج جميع الاختبارات التشخيصية السريعة للأمراض المعدية والكشف عن المخدرات تحت شعار "صنع في مصر".

وأكد أن الشركة اتفقت مع I-SENS الكورية على توطين صناعة أجهزة قياس السكر بالإضافة إلى شرائط اختبار نسبة السكر بالدم كأول منتج يتم انتاجه محليا.

وفيما يخص تكنولوجيا صناعة محاليل صورة الدم وأجهزتها، قال حسن إننا نحتاج إلى قرابة 50 مليون اختبار سنويا لكل من القطاع الحكومي والخاص، ما دفعنا إلى الدخول في شراكة مع NEOMEDICA لتوطين صناعه اجهزة و محاليل تحليل صور الدم.

وأشار إلى توطين صناعة أنظمة تطهير الهواء والأسطح الأوتوماتيكية عبر شراكة قوية مع مجموعه أوكسي فارم الفرنسية في سابقه هي الأولى من نوعها لمشاركة تكنولوجيا انتاج هذه الانظمه خارج حدود الجمهورية الفرنسية، لتوطين صناعة المطهرات عاليه التكنولوجيا الى جانب انتاجنا للمطهرات الكيميائية المعتادة.

وفيما يخص المسؤولية المجتمعية والدور التوعوي للشركات العالمية، ستقوم شركه GHP الإنجليزية بالاشتراك شركة الهدي بإطلاق أنشطة أكاديمية "GHP في مصر " تحت إشراف العديد من الأسماء المرموقة عالميا في مجال التدريب بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للمساهمة في الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في مجال مكافحه العدوى، تماشيا مع التوجيهات والإرشادات الأحدث للهيئات العلمية العالمية.