نسرين البغدادي: عمل المرأة في بيتها لا تقل عن عملها خارج المنزل

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع وعضوة المجلس القومى للمرأة، على أن عمل المرأة في بيتها، من تربية الأبناء أو الأعمال المنزلية لا تقل عن عمل المرأة خارج المنزل ، فهي تساهم في دخل الأسرة، وبالتالي تنمية المجتمع.

وأشارت عضوة المجلس القومى للمرأة، إلى وجود بعض المجتمعات ترى انه لا يحق للمرأة تولي المناصب القيادية، كما أن النظرة المجتمعية هي التي تحدد وجهة النظر للمرأة، سواء بالشكل الإيجابي أو بالسلب.

صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا

جاء ذلك ضمن مشاركة المجلس القومى للمرأة، فى ندوة حول "صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا"، فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحضر الندوة الدكتور محمد بشارى أمين عام المجمع العلمى للمجتمعات المسلمة، والدكتورة نسرين البغدادى أستاذ علم الاجتماع وعضوة المجلس القومى للمرأة، والدكتور عبد الله النجار عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولى بجدة ومجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق بجامعة الأزهر، وأدارت الندوة نشوى الحوفى الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومى للمرأة ومدير النشر الثقافى بدار نهضة مصر .