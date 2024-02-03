ضخ حصص إضافية من اسطوانات البوتاجاز بمراكز قنا

التقى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، مساء اليوم السبت، بمكتبه المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس" والوفد المرافق له.

لبحث سبل التعاون مع المحافظة لتوفير احتياجات المحافظة من البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء.

حيث استعرض نائب محافظ قنا سبل التعاون مع شركة بتروجاس فرع قنا لسد احتياجات القرى والمراكز من إسطوانات البوتاجاز، وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء .

و التنسيق لزيادة ضخ غاز الاسطوانات بكمية قدرها 650 طن بالتنسيق مع مديرية التموين وشركة بتروجاس تحت إشراف رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمواجهة زيادة الطلب على إسطوانات البوتاجاز.

كما استعرض نائب محافظ قنا، جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة لضمان توافر المنتجات الاستراتيجية بالمستودعات، منعًا لحدوث أي أزمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

وأكد المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، دعمه المستمر للمحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجاز بصفة مستمرة في ظل زيادة الطب على إسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء والأعياد.

وأوضح حسن محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه يوجد لجنة دائمة من مديرية التموين بشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، ومتابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة.