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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج برابع جولات الدور الثاني من دوري الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024  للمجموعتين الأولى و الثانية .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ،  و الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 و الزمالك على طلائع الجيش 3/0  و ايسترن كومباني على الطيران 3/2  بالمجموعة الأولى .

بينما شهدت المجموعة  الثانية فوز كلا من ،سبورتنج  على الترسانة 3/0  و الأهلى على القناة 3/0 و  بتروجت على سموحة  3/1 .

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة  فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام  فى شهر يناير  الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

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