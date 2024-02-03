فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج برابع جولات الدور الثاني من دوري الطائرة

أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 للمجموعتين الأولى و الثانية .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، و الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 و الزمالك على طلائع الجيش 3/0 و ايسترن كومباني على الطيران 3/2 بالمجموعة الأولى .

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ،سبورتنج على الترسانة 3/0 و الأهلى على القناة 3/0 و بتروجت على سموحة 3/1 .

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.