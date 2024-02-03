الغوص في المشهد الفني المعاصر في تونس مع "Et si Carthage؟"

سلمى الفرياني مرجعية في تونس، لقد تابعت مهمة تهدف إلى جعل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الفن المعاصر على الساحة العالمية.

تعمل بين تونس والمملكة المتحدة حيث أنشأت اثنين من معارضها.

وقد افتتحت مؤخرًا مساحة عرض متحفية تبلغ مساحتها 800 متر مربع في تونس العاصمة.

يتضمن المعرض متعدد التخصصات لوحات رسومية وكولاج ومنحوتات.

تضيف الأقنعة الأفريقية، وهي العناصر الأساسية للتركيب، عمقًا مذهلاً.

"العمل الفني الذي يفتتح المعرض هو قناع متجهم يرتدي سترة بغطاء للرأس، بطريقة ما، تجمع هذه القطعة بين الأصل الأفريقي والوجه ووجوهنا، تمثل السترة ذات القلنسوة المنفى والهجرة".

يكشف الشامخ البالغ من العمر 38 عامًا النقاب عن أوجه التشابه بين الغزو الروماني لأفريقيا والاستعمار الأوروبي للقارة.

"عندما استقرت الإمبراطورية الرومانية في أفريقيا، كانت تشترك تقريبًا في نفس أهداف الاستعمار الفرنسي أو الإيطالي: عقلية، سوف نقوم بحضارة هؤلاء البرابرة.

"والأهم من ذلك، بعد قرون، استخدمت فرنسا أو إيطاليا العالم القديم وتاريخ روما لتصوير أنفسهم على أنهم ورثة روما."

ويستمر معرض "إيت سي قرطاج" إلى غاية 24 مارس في تونس العاصمة.