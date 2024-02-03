السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد المنيا يتأهل لمنافسات دوري الدرجة الأولى

فريق يد المنيا
فريق يد المنيا

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا ، لمنافسات المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى ، بعد فوزه على سكر الحوامدية (24-14)  ، و تصدره ترتيب المجموعة بثلاث انتصارات دون هزيمة.

 

يذكر ان فريق المنيا ، خاض ثلاث مباريات على التوالي بدأها بفوز مهم ، على فريق منوف الرياضي (22-18) ، وواصل انتصاراته بفوزه ثاني  على فريق " المستقبل بدمياط" في ثاني المواجهات ، امس الجمعة ، بنتيجة (35-15) ، واختتم بإنتصار الفريق اليوم على منافسه من سكر الحوامدية.

 

وبذلك يحصد فريق المنيا علاماته كاملة من المنافسات ، برصيد 9 نقاط  ، ويقود فريق المنيا خلال هذا الموسم ، كابتن محمد شعبان المدير الفني ، ورئيس جهاز كرة اليد ، و كابتن  احمد راضي مدرب الفريق ، و كابتن  وائل ابو الليل مدرب حراس المرمي ، و دكتور  طارق بهاء مخطط احمال ومحلل أداء  ، و كابتن محمود خليل المدير الإداري للقطاع ، و دكتور محمود عواد أخصائي إصابات ، وتحت اشراف دكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.

الجريدة الورقية