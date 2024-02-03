إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت الحملات المُنفذة عن إزالة ٢٩ حالة تعدى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ١٣٩٦ متر مربع

وفى هذا السياق أشارت الدكتورة منال عوض إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الأسبوع الأول من الموجةال22 الي ٧٨ حالة بمساحة اجمالية ٧٧٨٤.٥متر مربع

وأشارت محافظ دمياط، مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة