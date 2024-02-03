رئيس أزهر الغربية يجتمع بمديرى المراحل التعليمية استعدادا للفصل الدراسي الثاني

عقد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعا مع مديرى المراحل التعليمية، مديري الإدارات، موجهى العموم، التوجيه الفني والخطة والمناهج ، بحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعايةالطلاب، لبحث آخر استعدادات الفصل الدراسي الثاني.

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر للجميع، لما بذلوه من جهد في أداء اعمال الامتحانات، وتصحيح امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، وأن الجميع شركاء في العمل وفي النجاح، وأن التعاون هو أساس النجاح من أجل مصلحة طلاب الأزهر الشريف.

وناقش رئيس منطقة الغربية الأزهرية خلال الاجتماع، ضرورة الانتهاء من حركات الندب قبل بداية الفصل الدراسي لسد العجز الفعلي بالمعاهد، والالتزام بالضوابط المنظمة لذلك، والتعاون بين مديري الإدارات والمعاهد المدرجة بخطة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وفي نهاية الاجتماع تمنى فضيلته للجميع التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الجديد مشددا على ضرورة الإلتزام بجميع تعليمات العمل، حفاظا على أبناء الأزهر الشريف.