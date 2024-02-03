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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف الرمتا والسماقة وخراب الجير بالأراضي المحتلة في لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة الإسلامية  "حزب الله" عن استهداف موقعا الرمتا والسماقة وخراب الجير الذي يحتوي على جنود أمريكيين بالأراضي المحتلة في لبنان، بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:15 من مساء يوم السبت 03-02-2024 موقع ‌‏الرمتا والسماقة وخراب الجير، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

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