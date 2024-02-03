حزب الله يستهدف الرمتا والسماقة وخراب الجير بالأراضي المحتلة في لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية "حزب الله" عن استهداف موقعا الرمتا والسماقة وخراب الجير الذي يحتوي على جنود أمريكيين بالأراضي المحتلة في لبنان، بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:15 من مساء يوم السبت 03-02-2024 موقع ‌‏الرمتا والسماقة وخراب الجير، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏