رئيس السنغال يؤجل الانتخابات الرئاسية وسط مخاوف بشأن النزاهة

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، في خطاب وطني، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير إلى أجل غير مسمى.

ويأتي القرار قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية، ويأتي بعد تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في نزاهة قاضيين من المجلس الدستوري.

وكشف الرئيس سال أنه ألغى مرسومه السابق الذي حدد إجراء الانتخابات في 25 فبراير، بعد أن أثيرت مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية.

تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة في السنغال أول تأخير للانتخابات الرئاسية المباشرة منذ عام 1963.

وأعرب الرئيس سال في كلمته عن التزامه ببدء حوار وطني مفتوح لضمان الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة، رغم أنه لم يحدد موعدا جديدا.

تم انتخاب الرئيس سال في البداية في عام 2012 لفترة ولاية مدتها سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه في عام 2019 لمدة خمس سنوات، وكان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يسعى لولاية أخرى، وعين رئيس الوزراء أمادو با خلفًا له.

وكان المجلس الدستوري قد استبعد عدة مرشحين من الانتخابات، بينهم المعارضان عثمان صونكو وكريم واد، مما أثار جدلا.

إن المشهد السياسي في السنغال الآن في حالة تغير مستمر، حيث يثير التأجيل تساؤلات حول العملية الانتخابية في البلاد والتحديات التي يواجهها مرشحو المعارضة الذين تم استبعادهم.