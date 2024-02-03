وكيل صحة الفيوم يفاجئ مستشفيات الرمد والحميات والتأمين الصحى

قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على مستشفى الرمد والتقى مديرة المستسفى الدكتورة حنان الجارحى ولاحظ ان معظم الاطباء وقعوا انصراف وغير متواجدين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية فأمر بتكليف مدير الطب العلاجى بعمل خطة لانتداب عدد من الأخصائيين و مساعدى الأخصائيين للمستشفيات المركزية وذلك بصورة دورية .

وتوجه لتفقد عيادات واقسام المستشفى حيث تفقد الاستقبال وغرفة الملاحظة ثم الاسنان ولم يجد اطباء الاسنان فامر بتشكيل لجنة برئاسة مديرة ادارة الاسنان لفحص اعمال العيادة واعادة توزيع القوى الزائدة عن حاجة العمل , ثم تفقد الاشعة و الحجرة المظلمة والعمليات واستمع الى الدكتور احمد حسين -استشارى الرمد والذى عرض مطالب المستشفى من اجهزة ومستلزمات للعمل على توفيرها من اجل تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

بعدها تفقد غرفة الاشعة و المعمل ولاحظ عدم الالتزام بالسياسات الدوائية وامر بوضع سياسة واضحة لصرف الادوية ,كذلك تفقد الصيدليات الموجودة وقام بسؤال الصيادلة عن نواقص الادوية فاجابوا بوجود بدائل للاصناف الناقصة.

تفقد مستشفى الحميات

وتوجه الى مستشفى الحميات لتفقد سير العمل بها وكان ذلك فى فترة النوباتجية و قد كان طاقم النوباتجية من تمريض واطباء وفنيين اشعة و معمل متواجدين وتفقد الاستقبال وقام بسؤال الطبيبة عن الحالات التى استقبلتها خلال اليوم وقد لاحظ بعض السلبيات وامر بتفاديها فورا, ثم اطمئن على مخزون الاكسجين فى الاستقبال ثم تفقد غرفة الاشعة ثم المعمل وناقش فنى المعمل للتأكد من معلوماته وشكره على اجاباته ,بعد ذلك توجه لتفقد العناية فى حضور مدير المستشفى الدكتور محمد حسن والمدير الادارى . وقام بتفقد غرف العناية واستمع الى شكوى مدير المستشفى بنقص اطباء العناية وامر بالتواصل مع مدير ادارة الطب العلاجى لتوفير الاطباء, ثم توجه لقسم الكلى الصناعى واستمع الى الطبيب النوباتجى الذى اكد على حاجة القسم الى اطباء فامر بمخاطبة مدير العلاجى لتوفير الاطباء ,كما لاحظ وجود بعض الكهنة وامر بتشكيل لجنة لعمل اللازم والاجراءات القانونية للتخلص منها

و استمع "العشماوى " الى شكوى مدير المستشفى من ارتفاع منسوب الصرف بالشارع عن مستوى المستشفى مما يتسبب فى غمرها بالمياة فقام بالتواصل مع رئيس مجلس المدينة وعرض عليه المشكلة وطلب المساعدة فى حلها و اخطار مدير التخطيط بالمديرية بذلك ، كما لاحظ مبنى غير مستغل فاوضح المدير الادارى بان هذا المبنى له قرار ازالة منذ فترة فامر بالتواصل مع ادارة التخطيط بالمديرية لمعرفة الموقف النهائى.

وتوجه وكيل وزارة الصحة الى مستشفى التامين الصحى وقام بجولة تفقدية داخل المستشفى برفقة الدكتورعمرو القاضى -مدير المستشفى والدكتورة رشا احمد فتحى -نائب المدير وتفقد اقسام الطوارئ والاستقبال والكلى الصناعى والمعامل والعمليات و الحضانات والاطفال واستمع من مدير المستشفى شرحا للخدمات الموجودة والاقسام المستحدثة مثل القسطرة و السكتة دماغية كما تفقد العنايات المركزة. وقدم الشكر لادارة المستشفى على مجهوداتهم فى خدمة المرضى كما ابدى اعجابه بنظافة المستشفى ونظام العمل وتواجد القوى البشرية قام رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة كل من الدكتورة نشوى مصطفى -مدير ادارة الدعم الفنى وهالة احمد -مدير ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال -مدير ادارة العلاقات العامة.

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