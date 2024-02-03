الغربية تفوز بالمركز الأول لأفضل وحدة مدرسية لمدرسة السنطة

اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر بتكريم افضل الوحدات المدرسية في تيسير الانتقال الي سوق العمل ، حيث حصدت مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، المركز الأول وحصدت مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة العسكرية علي المركز الثاني، جانب من التكريم هذا بالإضافة الي الكأس الذهبي والمركز الاول في مكون ريادة الأعمال والابتكار علي مستوي الوحدات الفرعيه بالمدارس الخمس عشر نطاق عمل المشروع وقدم وكيل الوزارة الشكر لكل من الإدارة المركزيه للتعليم الفني ولمشروع قوى عاملة مصر و هنأ حسن المدارس الفائزة وهيمدرسةالسنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية.ومدرسة السنطة الصناعية. ومدرسة الشين الصناعية بنات. ومدرسة المحلة التجارية بنات ومدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة متمنيا للجميع دوام النجاح التوفيق والتقدم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية وخلال فاعليات المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال الي سوق العمل وبحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني وبمشاركة العديدمن وكلاءالوزارة بالمحافظات