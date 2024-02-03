السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تعلق على الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن خطر التصعيد بعد الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير للحد من التوترات، حسبما صرح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك لوكالة "سبوتنيك".

وقال دوجاريك: "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء مخاطر المزيد من التصعيد".

وأضاف: يدعو غوتيريش جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوترات ومراعاة التكاليف الاقتصادية والبشرية للصراع الأوسع في منطقة هشة بالفعل".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.

وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".

أعلنت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

 

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