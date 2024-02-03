قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين، لجلسة الغد 4 فبراير للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.

بداية الواقعة بتلقي مركز شرطة سنورس بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين بعزبة عاشور بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان المشاجرة، وتبين وفاة كل من “أ.خ” عامل متوفي على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين والصدر، وشقيقه “ن.خ”،عامل، متوفي إثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن المشاجرة نشبت بين المجني عليهما والمتهمين وهما “صابر.ع” عامل، ونجله حسين إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع الشقيقين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من القبض على الجناة، وهما أب ونجله وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأحيلت الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم.