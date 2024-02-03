هجوم بسكين في محطة قطارات باريس والشرطة تعتقل المشتبه به

قال قائد شرطة باريس إن الرجل الذي أصاب 3 أشخاص في هجوم بالسكين والمطرقة ربما يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

وحسب يورونيوز، بحسب المعلومات الأولية، الهجوم الذي وقع في القاعة رقم 3 من المحطة، أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، كما أصيب اثنان بإصابات طفيفة.

وقالت السلطات إن الرجل، الذي كان يحمل أوراق إقامة إيطالية وأدوية تشير إلى أنه يخضع للعلاج، تم احتجازه بعد الهجوم الذي وقع الساعة 7:35 صباحا في إحدى قاعات المحطة.

وقال لوران نونيز، قائد شرطة باريس والمسؤول أيضاً عن العملية الأمنية التي ستجرى في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، فترة الألعاب الأولمبية في باريس: "يبدو أن هذا الشخص يعاني من مشاكل نفسية".

وبينما أكد نونيز أن تحقيقات الشرطة لا تزال في مراحلها الأولى، قال: "لا توجد عناصر تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا قد يكون عملاً إرهابياً".

وقال نونيز إن المشتبه به هاجم المارة بمطرقة وسكين، مما أدى إلى إصابة شخص واحد واثنين آخرين بجروح طفيفة. وأضاف أن شخصا رابعا أصيب بصدمة شديدة يمكن اعتباره أيضا مصابا بجروح طفيفة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على منصة "إكس": " هذا الصباح في محطة ليون، طعن شخص 3 أشخاص بسكين قبل أن يتم القبض عليه. أصيب شخص واحد بجروح خطيرة. واثنان آخران بجروح طفيفة. وقد تم الاعتناء بهم من قبل فريق الطوارئ. شكرا لمن استطاع إيقاف مرتكب هذا العمل غير المحتمل".

وأشارت الشركة المسؤولة عن القطارات الـ"أس أن سي أف" (SNCF) على منصةأكس، " تتدخل الشرطة حاليا في القاعة رقم 1 و3 مما يجعل الوصول إليها غير ممكن مؤقتًا".