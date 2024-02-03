الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات مشروع "خطوة نحو حياة أفضل" في قنا

نحو استثمار قدرات النشء وتنمية ملكتهم الإبداعية ...

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة- تنفيذ فعاليات الموسم العاشر من المشروع القومي "خطوة نحو حياة أفضل" ، لليوم الثاني على التوالي، بمحافظة قنا، بمشاركة ١٠٠ من النشء وذلك على مدار ستة أيام.

ويهدف المشروع إلى تنمية الملكة الإبداعية للنشء من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة بهدف تنمية واستثمار قدراتهم من كافة الجوانب " البدنية والعقلية " لخلق جيل متزن قادر على الإدارة من خلال برنامج علمى قائم على تراث حضارى .

وتصمنت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الانشطة وورش العمل التفاعلية التى تهدف الى التعلم وتغيير السلوك ، استخدام الانشطة الترويحية المختلفة " الرياضية والفنية " ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم ،وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج ، بالإضافة إلي تطبيق ماتم تعلمة على المجتمع الأصلي من خلال التفاعل في الشارع لتنفيذ مجموعة من الحملات المختلفة التى تستهدف المشكلات والقضايا المعاصرة بالمجتمع المصرى .

وأيضا يتم تنفيذ ورش عمل في مجالات «التوعية الصحية، التثقيف المالي، التنمية الذاتية، المشكلات المعاصرة، التوعية المرورية، كيفية التعامل وأطفال الشوارع» مع العمل على دمج ورش العمل بالألعاب الترويحية المختلفة.

يذكر أن الورش يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين بالمجالات المختلفة لإقامة ورش العمل التنموية من فريق Egy Camp من الجامعات المختلفة والقائمين على تنفيذ الأنشطة الترويحية المختلفة .