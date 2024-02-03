عوض تاج الدين: ضرورة عمل نظام لبرنامج السياحة الصحية والعلاجية

قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الشكر للرئيس السيسي علي رعاية هذا المؤتمر ورحب بجميع الحضور، وقال في كلمته ان السياحة الصحية لا تنفصل اطلاقا عن منظومة السياحة الصحية والعلاجية بكل مكوناتها مؤكدا علي ضرورة عمل نظام لبرنامج السياحة الصحية والعلاجية والاستسفاية وكيفية جذب السائحين، وتحديد نوعية العلاج ( علاج تأهيلي _ علاج استسقاء) .

وأكد أن عدد السائحين الوافدين إلي مصر يصل الي حوالي 10 ملايين سائح يوجد علي الأقل منهم نسبة 10 % يحتاجون الي علاج استسفايي، ولا بد من عمل خريطة مؤسسية لنوعية السياحة في مصر، وذلك لتعريف السائحين القادمين بنوعيات السياحة المختلفة .

داعيا الى ضرورة تكاتف جهود جميع الوزارات والهيئات لإنجاح المؤتمر، املا ان يكون من نتائج المؤتمر الوصول لخطة ناجحة لوضع السياحة العلاجية بمصر علي خريطة السياحة العالمية.

وانطلق اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين بالمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية .. المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رئيس المؤتمر، السفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العام للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، الدكتورة نهال بلبع القائم باعمال محافظ البحيرة، الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نائبا عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.