السبكي: هيئة الرعاية الصحية شريك استراتيجي بمؤتمر السياحة الصحية

أكد الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة شريك استراتيجي لمؤتمر السياحة الصحية، وأن المؤتمر فرصة ذهبية للتوجه العالمي فى السياحة الصحية، وان قدرات الدولة بالمنشأت الصحية قادرة تتحمل المسئولية، مشيرا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإعادة السياحة الصحية في مصر، واضاف ان الدولة جاهزة لاستقبال السياحة الصحية من كافة دول العالم، وقال اننا حصلنا على اعتماد "جى سى اى" كاعتماد دولى كسبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولى.

ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية سوف تعلن عن تحالفها مع شركة لاستصدار كافة التأشيرات وتسفير المرضى للسياحة العلاجية، وقال انه سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر الرئيسى عن عدة بروتوكولات للسياحة العلاجية، وسيتم أيضا مخاطبة شركات التسفير العلاجى، وقال ان هذا المؤتمر لتحقيق نتائج ايجابية على ارض الواقع و تعاقدات مع شركات تسفير علاج كبيره ومستشفيات، وتفاصيل كاملة لمواقع الاستشفاء ومن خلال شركاء ومتابعة وفود الدول.

انطلق اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين بالمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية .. المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رئيس المؤتمر، السفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العام للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، الدكتورة نهال بلبع القائم باعمال محافظ البحيرة، الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نائبا عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.