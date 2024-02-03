السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النيابة تُحقق مع المتهمين بإنهاء حياة سائق لسرقته بالخليفة

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع متهمين بإنهاء حياة سائق وبتر قدمه، بغرض سرقة توك توك في منطقة الخليفة.

 

كانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم.

 

تبين أن المتوفى (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) به جروح طعنية وآثار حقن بالذراع الأيمن وبتر قديم بالقدم اليمنــى.. وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزة كلاً منهما (سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط حوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى عميلهما "سىء النية" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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