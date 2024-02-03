التحقيق مع متهم بسرقة الشقق السكنية في حلوان

باشرت النيابة المختصة، التحقيق مع عاطل، في اتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة حلوان، حيث تضمنت أقوال المتهم، إقراره بارتكاب واقعتي سرقة من داخل المنازل بأسلوب التسلق.

في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة مخدرين "الميثامفيتامين- الحشيش" بقصد التعاطي، بدائرة مركز المنشاة.

بداية أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.