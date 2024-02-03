اسكواش المقاولون يحصل المراكز الاولي في بطولة الأندية

حصد لاعبي المقاولون العرب للإسكواش المراكز الأولى في أول مشاركة للاعبين ببطولة الأندية للإسكواش والتي أقيمت بنادي المحروسة، وشارك فيها لاعبين من مختلف الفئات العمرية.

وحصد على المراكز الأولى كل من:-

اللاعب إياد عادل عبد اللطيف في فئة تحت 9 سنوات ٠

و اللاعب حسن عبد الله حسن في فئة تحت 8 سنوات ٠

واللاعبة ميرال محمد فؤاد في فئة الإناث تحت 11 سنة.

بينما حصل اللاعب ياسين هاني رضا على المركز الثاني في فئة تحت 9 سنوات ٠

في سياق آخر، حقق فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 العلامة الكاملة بالفوز على فريق مصر الجديدة بنتيجة 8_ 0، سجل الأهداف مهاب رمضان هاتريك ومحمد أسامة ومروان محمد هدفان لكل منهما وأحمد أسامة هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المقاولون العرب في إطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2011:

يقود الفريق الكابتن محمد رجب مدير فني ويعاونه الكابتن محمد أبو السعود مدرب ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.