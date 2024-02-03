المقاولون بالعلامة الكاملة في دوري منطقة القاهرة

حقق فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 العلامة الكاملة بالفوز على فريق مصر الجديدة بنتيجة 8_ 0، سجل الأهداف مهاب رمضان هاتريك ومحمد أسامة ومروان محمد هدفان لكل منهما وأحمد أسامة هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المقاولون العرب في إطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2011:

يقود الفريق الكابتن محمد رجب مدير فني ويعاونه الكابتن محمد أبو السعود مدرب ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون 2010 يفوز على الاتصالات بثلاثية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2010 (ب) على فريق الاتصالات بثلاثية مقابل هدف، وأحرز الثلاثية أحمد بهاءفي إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود الفريق الكابتن محمد علي مدير فني ويعاونه الكابتن حمدي حسين مدرب حراس والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب ٠