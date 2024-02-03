أستاذ جامعي: الزلازل لا تُوثر على عمليات التنمية المستدامة

قال الدكتور زكريا هميمى الأستاذ بجامعة بنها، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن مصر آمنة من الناحية الزلزالية، وأن الهزات الزلزالية التي تحدث بين الحين والآخر في المعدل الطبيعي الذي لا يؤثر بحال من الأحوال في عمليات التنمية المستدامة.

وألقى الدكتور زكريا هميمى الأستاذ بجامعة بنها، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لأخلاقيات علوم الأرض، اليوم السبت، محاضرة بعنوان "أثر الزلازل في عمليات التنمية المستدامة بنطاق شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر".

خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة الذى نظمته كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بمشاركة متميزة من العلماء والباحثين العرب.

وبحضور الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق والدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

محتوي المحاضرة:

تناولت المحاضرة مجموعة من العناصر الأساسية، منها: تعريف الزلازل والطاقة المنبعثة بسببها في صورة موجات سيزمية، وأهم الأحزمة الزلزالية النشطة على مستوى العالم والتي يندرج ضمنها النظام الأخدودي العربي-الأفريقي، كما تضمنت المحاضرة الزلازل المرتبطة بصدع شرق الأناضول وصدع شمال الأناضول بوصفهما من الصدوع النشطة المتسببة في الزلال التاريخية والحديثة.

ووضح المحاضر أن الزلازل التي تضرب شمال غرب أفريقيا وشبه جزيرة أيبيريا (أسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا) ترتبط بحزام زلزالي نشط يمتد من البحر المتوسط إلى أرخبيل جزر أزورس بالمحيط الأطلنطي، مرورا بمضيق جبل طارق. ويعتبر زلزال منطقة أداسيل الذي حدث في الثامن من سبتمبر 2023 بقوة 6.8 على مقياس ريختر واحدا من هذه الزلازل.

وتناولت المحاضرة أيضا عددا آخر من المحاور المهمة والمرتبطة بالوضع الزلزالي في منطقة البحر الميت والبحر الأحمر وخليج عدن، فضلا عن الزلازل المصاحبة للأخدود الأفريقي العظيم الذي يمتد حتى منابع النيل الاستوائية.

واختتمت المحاضرة بتبيان الوضع الزلزالي في مصر وتأثير سد النهضة الأثيوبي في زيادة معدل الزلازل بالمنطقة.