مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في احتراق مصنع لعب أطفال بالدقهلية

لقىت سيدة فى العقد الخامس مصرعها وأصيب 4أخرين بعد أن شب حريق بمصنع لعب أطفال بقرية سلكا دائرة مركز المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ا خطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع لعب أطفال بقرية سلكا دائرة مركز المنصورة

وعلى الفورإنتقل ضباط مركز شرطة المنصورة ورجال الحماية المدنية تحتإلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وإخماده. وتبين ان الحريق نشب بمصنع لعب اطفال

نتج عن ذلك الحريق احتراق المصنع ومصرع شربات نجاح عبدالفتاح الطناحى ٤٥ سنة مقيمة بقرية سلكا كما اصيبت كل من نرمين السيد السيد عبدالحق ٢٠ سنة مقيمة بقرية نوسا الغيط وخلود خالد على البديوى ١٨ سنة مقيمة بقرية نوسا الغيط واحمد السيد رمضان البقرى مقيم بقرية سلكا واسراء خالد على البديوى مقيمة بقرية نوسا الغيط .

بسؤال صاحب المصنع علل سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ولم يقدر قيمة التلفيات .تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارىالعرض على النيابة العامة .