روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل بعد الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

أدانت روسيا الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ودعت لاجتماع عاجل لمجلس الأمن، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي ذات السياق، أعلن البرلمان العراقي عزمه على عقد جلسة طارئة للوقوف على أسباب تكرار الهجمات الأمريكية.

الجهاد الإسلامي الفلسطيني: العدوان الأمريكي على سوريا والعراق سيؤدي إلى التصعيد

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن العدوان الإمريكي على سوريا والعراق، هو انتهاك لسيادة البلدين وسيؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقالت الحركة في بيان لها: أن هذا العدوان الأمريكي السافر هو أحد أوجه الاحتلال والهيمنة والغطرسة في منطقتنا بهدف نهب ثروة شعوب أمتنا، وفرض سياسات تصب في مصلحة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني.

ووجه البيان تحية إلى الشعبين العراقي والسوري الثائرين اللذين يدفعان، جنبا إلى جنب مع الشعبين اليمني واللبناني، ثمن مناصرتهما لشعبنا الفلسطيني في مقاومة حرب الإبادة، وإسناده في حرب العدوان ضده في غزة.

سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه

وفي سياق آخر، أعربت سلطنة عمان، عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين.

وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتأكيد أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف.