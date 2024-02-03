المثلوثي يتغيب عن تدريبات الزمالك..والسبب

باذن من مدير الكرة

حصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي في ظل سفره خارج البلاد.

ومن المقرر أن يعود المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز بكأس دبي للتحدي ، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.