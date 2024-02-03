السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

400 جنيه زيادة بسعر توريد طن قصب السكر

قصب السكر
قصب السكر

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، عن سعر توريد محصول قصب السكر للعام الحالى 2024 لمصانع شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية بسعر توريد قيمته 1500 جنية بدل من 1100 جنية للطن، مع صرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالى، " 300 جنية للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان، و400 جنية للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن للفدان وحتى 40 طن للفدان، 500 جنية للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان.

على أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم وذلك وفقا لما جاء في قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 22 لسنة 2024.

وتعد محافظة قنا، هي الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص.

وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف فدان تمثل حوالي 35% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 مليون طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا .

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