ريشي سوناك يكشف تعرضه لعنصرية «مؤلمة» في طفولته

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن العنصرية التي تعرّض لها عندما كان طفلاً، وكيف كان والداه مصمّمَين على تأقلمه، حيث حاولا حثَّه على التحدث «دون لكنة»، لدرجة إعطائه دروساً إضافية في الدراما، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وحسب الشرق الأوسط، قال سوناك لنائبة المحرر السياسي في قناة «ITV News»، أنوشكا أستانا: «أنت تدرك أنك مختلف... من الصعب ألا يكون الأمر كذلك، صحيح، ومن الواضح أنني عانيت من العنصرية عندما كنت طفلاً».

مُنحت أستانا حق الوصول إلى رئيس الوزراء في البرنامج المقبل «ريشي سوناك: عن قرب - الليلة»، وقد قامت بتفصيل لقائها في صحيفة «التايمز». يتذكر سوناك الألم الناتج عن سماع الإهانات الموجهة إلى إخوته الصغار، مضيفاً أن العنصرية «تؤذي» و«تؤلم بطريقة لا تسببها الأشياء الأخرى». ويشعر أن ما عاشه لن يحدث لأطفاله الآن.

وفي حديثه عن أصوله الهندية، قال سوناك إن والديه كانا حريصَين على أن يكون هو وإخوته «مندمجين... وألا يشكل الأمر عائقاً بأي شكل من الأشكال».

وأضاف أن والدته كانت تدرك بشكل خاص الطريقة التي يتحدث بها أطفالها. ويشرح: «أحد الأشياء التي كانت والدتي مهووسة بها هو أننا لا نتحدث بلهجات أو لكنات مختلفة، وأننا نتحدث بالشكل الصحيح... لذلك كانت حريصة على أن نحصل على دروس الدراما الإضافية».

وتابع: «أعتقد بأن أي شكل من أشكال العنصرية غير مقبول بكل بساطة»، مضيفاً أنه عندما يتحدث إلى قادة العالم، «ينظر معظم الناس إلى المملكة المتحدة بوصفها مثالاً لكيفية القيام بذلك بشكل صحيح».

واعترف سوناك بأنه لم يحلم قط بأن يكون هناك في يوم من الأيام رئيس وزراء من أقلية عرقية «لأنه لم تكن لديك قدوة من هذا القبيل».