زيادة جديدة على السعر الرسمي لهيونداي أكسنت RB.. ننشر التفاصيل

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية رسمية لطرازات العلامة الكورية الجنوبية في مصر. وشهدت القائمة السعرية الرسمية الخاصة بـ"غبور"، زيادة أسعار السيارة هيونداي أكسنت Rb موديل 2024 المجمعة محلياً بداية من اليوم بجميع فئاتها.

5 فئات من التجهيزات

وتتوافر السيارة هيونداي أكسنت Rb في السوق المصرية بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بدون أوفر برايس.

أسعار هيونداي أكسنت Rb الرسمية

الفئة سعر موديل 2024 الرسمي بدون أوفر برايس الأولى 860 ألف جنيه الثانية 890 ألاف جنيه الثالثة 915 ألف جنيه الرابعة 930 ألف جنيه الخامسة 970 ألف جنيه

وتقدم سيارات هيونداي أكسنت RB بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة، وتحتوى الفئة الأولى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

انتشار الأوفر برايس

جدير بالذكر أن السيارة هيونداي أكسسنت RB موديل 2024 المجمعة محلياً تباع لدى الموزعين والتجار بسعر يتراوح بين مليون و150 ألف جنيه إلى مليون و250 ألف جنيه، بالأوفر برايس.

وتشهد سوق السيارات المصرية خلال الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لظاهرة الأوفر برايس، وطالت الزيادات السعرية كافة الطرازات المتوافرة في السوق المحلية.

ويقصد بالـ" أوفر برايس" زيادة سعرية غير رسمية يفرضها الموزعين والتجار على أسعار السيارات، ويدفعها العملاء، وذلك مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بوكلاء العملاء التجارية والتي قد تمتد لعدة أشهر، في ظل الضوابط الاستيرادية الحالية.