مستشار شيخ الأزهر تتوجه إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة تستغرق أيام

غادرت مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتورة نهلة الصعيدي، لشؤون الوافدين، مساء أمس الجمعة، البلاد متوجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة علمية موسعة تستغرق بضعة أيام.

تشهد الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، تفتتح بزيارتها إلى معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية، يتم خلاله إجراء حوارات مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس، وطلبة المعهد؛ فضلًا عن مناقشة العديد من الأبحاث العلمية للطلاب.

تتضمن الزيارة لقاءً مع مسئولي الجمعية المحمدية؛ لمناقشة مذكرة اتفاقية تعاون بين الجمعية المحمدية، والأزهر الشريف. ثم تتوجه بعدها إلى عدة جامعات لإلقاء عدد من المحاضرات العلمية، ففي جامعة محمدية مالانج، ستلقي محاضرة بعنوان «المساواة بين الجنسين بين الجنسين في الإسلام المعيارية والتاريخية».

ستزور مستشار شيخ الأزهر أيضا مدينة سيدوارجو لإلقاء محاضرة بجامعة محمدية سيدوارجو بعنوان «الهوية الثقافية والدينية للمرأة المسلمة في ظل التغيرات العولمية»، لتنتقل بعدها إلى مدينة يوكيا كرتا لإلقاء محاضرة بجامعة محمدية أحمد دحلان تحت عنوان «تحديات المرأة المسلمة في عصر العولمة: بين التقاليد والتحولات الاجتماعية» ثم زيارة مدرسة المعلمات المحمدية بالمدينة، كما يتم عقد لقاء مع أعضاء الرئاسة المركزية لجمعية عائشية بالمدينة أيضًا.

تمكين المرأة المسلمة مسارات وآفاق

كما ستتوجه بعد ذلك إلى العاصمة جاكرتا لزيارة مقر الرئاسة المركزية للجمعية المحمدية ولقاء كبار مسؤوليها، ثم تختتم زيارتها بجامعة محمدية جاكرتا لإلقاء محاضرة بعنوان «تمكين المرأة المسلمة مسارات وآفاق».

على الجانب الآخر يقدم جناحا الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوارهما كتاب "مدخل لدراسة المنطق القديم"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، يعرض خُلاصَةً مُركزةً لمادة "المنطق القديم" مُمَثَلًا في قسميه الشهيرين عند المناطقة المسلمين، وهما: التصور، والتصديق.

يذكر شيخ الأزهر أنه كان نصب أعينه وهو يعالج المسائل المنطقية التي اشتملت عليها هذه الصفحات أمران ..

الأمر الأول عرض المعلومات بأسلوب ميسور قدر الإمكان، وهذا أمر تمليه طبيعة المرحلة الحاضرة؛ حيث تندر نوعية الطلاب القادرين على التعامل بشكل مباشر مع النصوص القديمة لهذا العلم، فضلا عن استيعابها والإفادة منها في نهاية المطاف.

الأمر الثاني الاقتصار على أهم المباحث المنطقية، وهو أمر فرضته المساحة الزمنية المحددة لتدريس هذه المادة، مما اضطرنا إلى أن نضرب صفحا عن تفريعات وتقسيمات شتى، إن في مباحث الألفاظ أو التعريف، أو نظرية الاستدلال بقسميه: المباشر وغير المباشر، كُلُّ ذلك أملا في أن يصل أكبر قدر ممكن من المعلومات المنطقية إلى الطلاب في صورة مألوفة ومأنوسة لديهم.