ضبط المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك وسرقة مركبته

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم، و بالإنتقال والفحص تبين أن المتوفى (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) به جروح طعنية وآثار حقن بالذراع الأيمن وبتر قديم بالقدم اليمنى.. وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزة كلاً منهما (سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط حوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى عميلهما "سىء النية: ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.