"وزير الدولة للإنتاج الحربي" يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي 2024

يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بفعاليات النسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024 "WDS: World Defense Show"، والمقرر إقامته بشمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

أوضح السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه من المخطط أن يلتقى الوزير "محمد صلاح" عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في معرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض للإطلاع على ما تم الوصول إليه عالمياً من تطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي "WDS" تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية كل عامين وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2022، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع تصنيع معدات الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة لإستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة مجالات الدفاع الخمسة (الدفاع عبر البر، والبحر، والجو، والفضاء، وأمن المعلومات)، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من (750) جهة عارضة من حول العالم.