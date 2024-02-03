نهال بلبع: مصر من اكثر الوجهات السياحية الصحية في العالم

قالت الدكتورة نهال بلبع، قائم بأعمال محافظ البحيرة، ان محافظة البحيرة تحتوي على كنوز غير معروفة وتخظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ولديها باع كبير من السياحة الدينية وفيها اودية مثل وادي النطرون وبه كنز ملح النطرون وهو استشفائي بما يخدم السياحة الصحية.

واضافت بلبع، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الدولي للسياحة الصحية الذي عقد صباح اليوم السبت الخاص بالاعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ان محافظة البحيرة بها مقومات سياحية كبيرة منها بحيرة شديدة الملوحة وهي نبع الحمرا ولها دور في السياحة الصحية، مشيرة الى ان مصر من اكثر الوجهات السياحية الصحية في العالم.

ويشارك في الحضور اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة نهال بلبع قائم بعمل محافظ البحيرة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، والدكتورة غادة سلبي، نائب وزير السياحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي.