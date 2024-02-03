إقبال كبير على معرض كتاب الطفل قبل أيام من انتهاء الدورة الـ55

يشهد معرض كتاب الطفل، منذ صباح اليوم السبت، الموافق عاشر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ حرصت الأسر على اصطحاب صغارهم لزيارة المعرض وشراء القصص والألعاب وكتب الرسم والتلوين لهم لتنمية مهاراتهم الإبداعية.

ويوفر معرض كتاب الطفل، ركن خاص للألعاب والأنشطة من ورش الحكي والرسم والتلوين، والدوبلاج وغيرها من الأنشطة التفاعلية للأطفال، وذلك لزرع حب القراءة والثقافة منذ الصغر.

معرض كتاب الطفل

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير.