النائبة أسماء الجمال تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار

طالبت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع الجهات الحكومية تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يحالون استغلال الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب على حساب الوطن والمواطن.

وأشارت الجمال، إلي أن هناك زيادات في أسعار السلع والأساسية بنسب مبالغ فيها، وهو الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول العبث بأمن واستقرار مصر من خلال ممارسات احتكارية تتسب في زيادة السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وناشدت النائبة أسماء الجمال، جموع المستثمرين والتجار تقليل نسبة أرباحهم خلال الفترة الراهنة، كما دعت تكاتف جميع القوى السياسية خلف القيادة السياسية من أجل مرور مصر الأزمة والوصول إلي بر الأمان".

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن الأزمة الراهنة بشأن الملف الاقتصادي تتطلب إجراءات استثنائية، داعية الحكومة اتخاذ بعض التدابير وإجراءات يمكن تنفيذها تخفف من حدة الأزمة ويأتي على رأس هذه الإجراءات تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على مستلزمات الانتاج الضرورية والأساسية التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب ارتقاع تكاليف الإنتاج والتى يمكن اختيار تلك السلع وفقا لحجم الواردات منها وعدد الصناعات التي تدخل بها وبالتالي المساهمة فى تخفيف الضغوط التضخمية فى الوقت الحالي.