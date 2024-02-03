مـطرانية قـنا تُحي ذكري رحيل أنبا مكاريوس أسقـفها السابق

تًحي مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، بمدينة قنا، الذكري السنوية لرحيل أسقفها السابق؛ أنبا مكاريوس، ويترأس أنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا وتوابعها؛ صلاة القداس وصلاة العشية التي أُقيمت خصيصًا لإحياء الذكري.

وتوافد على كاتدرائية مار مرقص وسط مدينة قنا، المئات من الأقباط المشاركين فى صلوات إحياء الذكري الثالثة والثلاثون على رحيل أنبا مكاريوس أسقف قنا وتوابعها السابق.

راعي الأغنام الذي أصبح أسقفًا:

وُلد أنبا مكاريوس أول سبتمبر 1923 بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وإمهتن رعي الأغنام والزراعة فى بداية حياته، وإتجه للرهبنة سنة 1946 بدير البراموس، ودرس فى كلية اللاهوت.

وفي سنة 1965 عيّن أسقفًا على إيبارشية قنا للأقباط الأرثوذكس وكانت تضم قنا وقوص وقفط ونقادة ودشنا والبحر الأحمر، قبل أن تُقسم هذه الإيبارشية إلى 4 إيبارشيات حاليًا وهي قنا وقفط ، ومطرانية قوص ونقادة، ودشنا، ومطرانية البحر الأحمر.

وفاته:

وفي 3 فبراير سنة 1991، لفظ أنبا مكاريوس أنفاسه الأخيرة وهو يُقيم صلاة القداس بكاتدرائية مارمرقص وسط مدينة قنا، ودُفن أسفل أحد هيكالها، فى المقبرة المُخصصة مرقدًا لأساقفة إيبارشية قنا، والمُجهزة حاليًا كمزار مفتوح للزيارة.