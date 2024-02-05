كيفية مشاهدة سوبر بول 2024

تبلغ تكلفة تذاكر مباراة Super Bowl 58 آلاف الدولارات، ولكن هناك طرقًا أرخص بكثير لمشاهدة الأحداث. هذا العام، ستقام المباراة في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي) يوم الأحد، 11 فبراير، في ملعب Allegiant، الذي يقع على بعد مرمى حجر من قطاع لاس فيجاس (وهنا اعتقدنا أن فيغاس كانت مجرد القوات).

سيلعب آشر عرض نهاية الشوط الأول، وستغني ريبا ماكنتاير النشيد الوطني ومن المؤكد أنه سيكون هناك الكثير من الإعلانات المضحكة التي يمكنك مشاهدتها (وبعض كرة القدم أيضًا). إذا لم تكن مسافرًا إلى ولاية نيفادا لحضور مباراة كبيرة، فإليك جميع الطرق لمشاهدة Super Bowl LVIII.

كيفية مشاهدة سوبر بول 58

هذا العام، تذهب حقوق بث أكبر حدث رياضي سنوي في الولايات المتحدة إلى شبكة سي بي إس... ونيكلوديون. نعم، تستضيف قناة الأطفال نسخة مباشرة مناسبة للعائلة من الحدث، مكتملة برسومات موضوعية مفيدة واستضافة طاقم الممثلين SpongeBob SquarePants وDora the Explorer، وتوفير التعليقات وشرح القواعد لأصغر مشجعي NFL. إذا لم تكن بحاجة إلى تقارير جانبية من Sandy Cheeks، فستظهر الإصدارات العادية من اللعبة على CBS وCBS Sports Network وParamount+ وعلى تطبيق NFL+ للهاتف المحمول.

كيفية مشاهدة Super Bowl عبر قنوات الكابل أو القنوات الفضائية

يمكن لمشتركي الكابلات والأقمار الصناعية الاستماع إلى محطة CBS المحلية الخاصة بهم. إذا كانت خطتك تتضمن شبكة CBS الرياضية (أو Nickelodeon)، فيمكنك اتباع هذا الطريق أيضًا. فيما يلي قائمة بمحطات CBS المحلية والشركات التابعة لها حتى تتمكن من العثور على قناتك.

كيفية بث مباراة السوبر بول 2024

في العام الماضي، كان بث مباراة Super Bowl أكثر تعقيدًا بعض الشيء نظرًا لأن المذيع (Fox) لم يكن لديه تطبيق بث مباشر. أصبح الأمر أسهل هذا العام: يتيح تطبيق Paramount+ المستقل للمشتركين مشاهدة اللعبة مباشرة. تبدأ الخطط بسعر 6 دولارات شهريًا، وتوجد حاليًا نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام، ولكن لا يمكن معرفة ما إذا كانت هذه الصفقة ستظل سارية قبل الحدث الكبير مباشرةً. بالطبع، ستحتوي معظم خدمات البث التلفزيوني المباشر أيضًا على اللعبة، إما على محطة CBS المحلية الخاصة بك أو عبر CBSSN. فيما يلي مقدمو الخدمة الذين سيعرضون Super Bowl LVIII:

يوتيوب مع البث التلفزيوني المباشر – 73 دولارًا شهريًا

Hulu مع البث التلفزيوني المباشر – 77 دولارًا شهريًا

فوبو – 80 دولارًا شهريًا

DirecTV Stream (CBS وNickelodeon) – 80 دولارًا شهريًا

Philo (نيكلوديون فقط) – 25 دولارًا شهريًا

إذا كنت على استعداد للدفع، فإن Paramount+ هي أرخص وسيلة لبث Super Bowl هذا العام، بالإضافة إلى أنك ستحصل على عروض أخرى لمشاهدتها عند انتهاء اللعبة.

هل يمكنني مشاهدة Super Bowl 2024 مجانًا؟

بالكاد. إذا قمت بشراء هوائي رقمي داخلي، والذي يتصل بالمنفذ المحوري بجهاز التلفزيون الخاص بك، فيمكنك الحصول على بث اللعبة من شركة CBS المحلية التابعة لك دون أي تكلفة إضافية. سيتيح لك مشاهدة شبكات NBC وABC وPBS وFOX المحلية أيضًا.

هل يمكنني مشاهدة Super Bowl 2024 على الهاتف المحمول؟

يقوم تطبيق NFL+ للهاتف المحمول ببث مباراة Super Bowl، ولكن فقط على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي (لا يتم دعم الوصول إلى الكمبيوتر الشخصي والإرسال لألعاب أوقات الذروة، والتي تتضمن Super Bowl). لذا، إذا كنت تشاهد بمفردك، فقد يكون هذا خيارًا جيدًا. تبلغ تكلفة الاشتراك 7 دولارات شهريًا، كما يوفر محتوى شبكة NFL مع أخبار كرة القدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من الذي يؤدي في عرض نهاية الشوط الأول لـ Super Bowl 2024؟

بالنسبة للبعض، فإن الإجراء الذي يحدث بين نصفي اللعبة هو ما يهم حقًا. ترأس النجوم الكبار عرض نهاية الشوط الأول لعقود من الزمن، حيث احتلت عروض ريهانا وشاكيرا وليدي غاغا وبرنس ورولينج ستونز وبيونسيه عناوين الأخبار تقريبًا مثل اللعبة نفسها. هذا العام، سيقوم آشر، الذي حدد توقيت إصدار ألبومه الأخير قبل يومين فقط من المباراة، بإضاءة الملعب بمجموعة من الأغاني. قبل المباراة، ستغني ريبا ماكنتاير النشيد الوطني وسيتبعه بوست مالون بأغنية "أمريكا الجميلة".