الشرقية الأزهرية تعقد الجلسة الخامسة للبرنامج التدريبي TEA

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم تنفيذ الجلسة الخامسة للبرنامج التدريبي Teach Engage and Aspire، اليوم السبت، وذلك في إطار الشراكة الفعالة والقائمة بين الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمتابعة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية والتدريسية لمعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد الشرقية الأزهرية .

وقال سعيد عبد النبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة الشرقية، إن أعمال التدريب شهدت تفاعل مثمر وبناء بين المتدربين والمدربين بكافة الإدارات التعليمية، حيث عقدت الجلسة الخامسة وجهًا لوجه بكافة الإدارات التعليمية، وقام بتنفيذها مدربي الأزهر الشريف لدي المجلس الثقافي البريطاني.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية، وقد لاقى ذلك استحسانا كبيرا لدى الجميع.