الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم تدريب للعاملين بالإدارات المالية

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، اليوم السبت دورة تدريبية تحت عنوان اقتصاديات الصحة استهدفت أعضاء الإدارات المالية والامتداد والتشغيل والتخطيط والمختصين من المكاتب الفنية .

والتى اشتملت اهم محاورها على علم الاقتصاد النشأة و المبادئ واقتصاديات الرعاية الصحية وأساليب تمويل الرعاية الصحية و تحديات تمويل الرعاية الصحية «العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الاستدامة »و تطبيقات اقتصاديات الصحة على منظومة التأمين الصحي الشامل.

حاضر في الدورة التدريبية دكتور احمد الديب عضو إدارة رضاء المنتفعين تحت إشراف منسق التدريب الدكتورة مروه صفوت ،و مدير إدارة التدريب الدكتورة نهلة فوزى .

وفي سياق متصل أقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية أمس الجمعة تدريب إدارة دورة الإيرادات (RCM) بحضور منسقين الجودة ومديري منشآت الرعاية الاوليه ومنسق( RCM) بالمستشفيات فرعي الاسماعيليه وبورسعيد

ويهدف التدريب إلى ثقل قدرات ومهارات العاملين بغرض تلقي مدفوعات مناسبة وفي الوقت المناسب مقابل الخدمات المقدمة.

ودورة الإيرادات هي العملية المالية ، التي تشمل حلقات رعاية المرضى من التسجيل وجدولة المواعيد ومعالجة المطالبات إلى السداد النهائي للرصيد ، حيث يتم تنفيذ عملية RCM بكفاءة من خلال التوثيق لسجلاً شاملاً للأعراض ، والتاريخ الطبي والتشخيص ، وإجراءات العلاج ، المخطط لها وتنفيذها والرعاية المقدمة ،ونتائج العلاج، والتقييم السريري لعملية العلاج بأكملها

أقيم التدريب برئاسة الدكتور أحمد زيدان مستشار رئيس الهيئة للإستثمار وتعظيم الموارد تحت اعداد وتنسيق الدكتورة سارة عبد الفتاح والدكتورة نهلة فوزى .