يسري الجمل: الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين الإنتاجية والتكلفة

قال الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الذكاء الاصطناعي، ساهم في دعن الوصول إلى المعرفة، بالإضافة إلى تحسين عمليات البحث والتعلم الذاتي.

أضاف خلال مؤتمر جامعة مصر للمعلوماتية بمعرض الكتاب، أن الذكاء الاصطناعي يساهم أيضا في تحسين الإنتاجية والتكلفة، كذلك تحسين صناعة التعليم سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي.

شدد على أن الذكاء الاصطناعي له بعض التأثيرات السلبية تتمثل في الثقة والأخلاقيات، والتأثير على سوق العمل في اختفاء بعض الوظائف، وكذلك الخصوصية والأمان، وجودة البيانات، والشفافية والتأثير، فضل عن التحديات القانونية والأخلاقية ونقص المهارات والتدريب والتحديات التقنية.

أوضح أن صناعة المعرفة تأثرت بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي من خلال تحسين الوصول إلى المعرفة، تحليل البيانات، التعلم الذاتي، الترجمة اللغوية تحسين الإنتاجية، وتحسين صناعة التعليم ومع ذلك يجب النظر في التحديات المرتبطة به. الأخلاقيات سوق العمل الخصوصية والأمان يتطلب التعامل مع هذه التحديات التفكير الشامل والتعاون بين الجهات المعنية. بما في ذلك الباحثين والمهندسين والمشرعين والمجتمع ككل.